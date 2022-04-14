Куратор «Нашего двора»: Экономические санкции никак не повлияют на программу в Татарстане

Экономические санкции никак не смогут повлиять на реализацию президентской программы «Наш двор» в Татарстане. Об этом во время прямого эфира «#ТатарстанОнлайн» сообщила координатор программы — заместитель директора Фонда «Институт развития городов РТ» Венера Камалова.

«Неблагоприятные условия действительно есть, с этим нельзя поспорить. Но подготовка программы связана с тем, что мы не сейчас решаем, что завтра начнем работать. Электронный каталог оборудования был сформирован в 2021 году, оценка стоимости сделана в 2021 году, оборудование закуплено в начале 2022 года — до начала всех событий. Уже ушла предоплата за это оборудование», — сказала она.

По словам Камаловой, житель заранее оснащен комплектом оборудования в своем дворе.

«Сейчас мы сделали тотальный закуп, и менять вид оборудования, например, дайте нам такую качель со спинкой или без спинки, уже невозможно. Но зато это гарантированно дает возможность поставить оборудование в таком же объеме и качестве, в котором мы делали до этого. Увеличение стоимости на рынках никак не сказалось на программу», — отметила спикер.

Куратор программы добавила, что основные поставщики с завода сохранились, с поставками все в порядке.

«Оборудование лежит, мы ждем дорожников, которые сейчас заходят во дворы, демонтируют и готовят площадки для работ», — заключила Камалова.