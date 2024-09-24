В 80% таксопарков России не хватает водителей — совет отрасли

Примерно 80% таксопарков России страдают от нехватки водителей. Такими данными с «Татар-информом» поделился Общественный Совет по развитию такси.

«Около 80% таксопарков отмечают дефицит водителей. Этот показатель они оценивают примерно в 20-30%», – сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы Общественного Совета по развитию такси Екатерина Киселева.

В совете отрасли считают, что водители уходят из сферы такси в курьерскую доставку. Также представители сферы такси отмечают, что ряд водителей становятся участниками специальной военной операции.

Подробнее о ситуации в отрасли такси читайте в материале «Татар-информа» – «"Начали закручивать гайки, водители развернулись и ушли": почему дорожает такси в России».