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Общество 20 марта 2025 10:16

В 7-й горбольнице Казани начнут пересаживать сердце

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В 7-й горбольнице Казани начнут пересаживать сердце
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 7-й городской клинической больнице Казани в этом году начнут проводить пересадки сердца. Уже готова база реципиентов. Об этом «Татар-информу» рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.

О деталях будущих операций говорилось в докладе главврача больницы Артура Деляна на форуме «Сердечная команда», который в эти дни проходит в ИТ-Парке им. Башира Рамеева.

«Пересадка сердца – жизнеспасающая процедура. Сейчас возникла потребность в увеличении количества трансплантаций сердца, поскольку мы обнаружили, что после ковида у молодых пациентов снижаются функции сердца. Единственный выход для них – трансплантация. Наши специалисты обучились пересадке. Мы готовы. Составлен и список тех, кому нужна операция», – рассказала Зульфия Ким.

«Татар-информ» рассказывал, что центр трансплантации планируют создать в седьмой городской больнице Казани. Министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин на коллегии Минздрава подчеркнул, что в перспективе в Татарстане планируют проводить трансплантацию органов не только местным жителям, но и пациентам из соседних регионов. В прошлом году в Татарстане была успешно проведена первая операция с применением современного медицинского робота.

#минздрав рт #горбольница #операция #медицина
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