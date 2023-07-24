В 54 казанских домах по программе капремонта заменят 158 лифтов

В этом году в Казани по программе капитального ремонта в 54 многоквартирных домах заменят 158 лифтов. На сегодняшний день работы выполнены на 97%. Госкомиссии проведены в 41-м доме из 54. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель городского Комитета жилищно-коммунального хозяйства Василий Лысачкин.

«Отметим, что в рамках капремонта устанавливаются лифты отечественного производства. Замену оборудования выполняет ООО „ЛифтСтройКомпания“. Стоимость замены одного лифта составляет 3,5 млн рублей», — сообщил спикер.

Кроме того, в этом году в доме на улице Шамиля Усманова, 17 в качестве эксперимента проводится ремонт вентиляционных каналов и дымоходов гибкими полимерными рукавами. «Работа дорогая, сравнимая по стоимости в совокупности с заменой ХВС и ГВС, заменой канализации и электрики во всем доме. Но делать ее необходимо для диагностики системы и безопасности самих жителей», — отметил спикер.

Кроме того, в этом году жители 19 казанских дворов кроме капитального ремонта многоквартирных домов получат комплексное благоустройство территорий по программе Раиса РТ Рустама Минниханова «Наш двор».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что капремонт в многоквартирных домах Казани выполнен на 76%.