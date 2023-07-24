В Казани капитально отремонтируют два дома, являющиеся объектами культурного наследия

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В этом году в Казани в программу капитального ремонта включены два дома, являющиеся объектами культурного наследия. Это построенная до 1917 года двухэтажная усадьба Сухановых по улице Ульянова-Ленина, 31 и дом по улице Театральная, 5. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель городского Комитета жилищно-коммунального хозяйства Василий Лысачкин.

«В усадьбе Сухановых виды работ — ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведение, замена электрики, ремонт крыши и фасада. На Театральной, 5 запланирован ремонт крыши», — сообщил докладчик.

Еще на один дом-памятник, расположенный по адресу: улица Большая Красная, 59, разрабатывается проектная документация.

«В целом в Казани таких объектов 149. Из них отремонтировано 76 на ориентировочную сумму 570 млн рублей. Требуется ремонт еще 73 домов», — отметил Лысачкин.