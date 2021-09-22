В 36 регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

Увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 наблюдается в 36 регионах России. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

«Мы, конечно же, должны обеспечить сегодня готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий, для того чтобы если заболеваемость будет расти — а она уже растет сегодня, мы бы не имели значимых проблем для здоровья людей», —заявила Попова в интервью телеканалу НТВ.

Она отметила, что впервые за восемь недель заболеваемость в стране повысилась сразу на 6,8%.

«Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста», — констатировала главный санитарный врач страны.

Руководитель Роспотребнадзора при этом связала рост заболеваемости коронавирусом с сезонным увеличением числа респираторных вирусных инфекций.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19, отмечая безопасность и эффективность российских вакцин.