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22 сентября 2021  11:48

В 36 регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

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Увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 наблюдается в 36 регионах России. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости. 

«Мы, конечно же, должны обеспечить сегодня готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий, для того чтобы если заболеваемость будет расти — а она уже растет сегодня, мы бы не имели значимых проблем для здоровья людей», —заявила Попова в интервью телеканалу НТВ. 

Она отметила, что впервые за восемь недель заболеваемость в стране повысилась сразу на 6,8%. 

«Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста», — констатировала главный санитарный врач страны. 

Руководитель Роспотребнадзора при этом связала рост заболеваемости коронавирусом с сезонным увеличением числа респираторных вирусных инфекций. 

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19, отмечая безопасность и эффективность российских вакцин. 

#путин владимир #попова анна #Коронавирус
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