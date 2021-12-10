В 34 организациях Татарстана нашли нарушения постановления об обязательной вакцинации

В Татарстане продолжают проверять выполнение постановления об обязательной вакцинации от коронавируса Covid-19, нарушения нашли на 34 предприятиях республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы продолжаем контроль за выполнением постановления главного государственного санитарного врача Татарстана об обязательной вакцинации. Вы знаете, что с 7 декабря должны быть отстранены от работы лица, у которых нет второй прививки, то есть те, которые не прошли законченный курс вакцинации», — отметила представитель санитарного ведомства.

На сегодня сотрудники Роспотребнадзора проверили 420 объектов по всей республике, нарушения выявлены на 34 из них — это 8% от числа проверенных.

«Уже первый протокол судом был рассмотрен, он полностью поддержан. В Камско-Устьинском районе предприятие было оштрафовано на 25 тыс. рублей за невыполнение постановления главного государственного санитарного врача республики», — добавила спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказывало, как в Татарстане проходят проверки выполнения постановления.