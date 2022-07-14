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Наука и образование
14 июля 2022  12:00
Эльза Кузнецова

Начальник Управления образования Челнов представил двух новых директоров школ города

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В образовательных организациях Набережных Челнов произошел ряд кадровых изменений. Начальник Управления образования Рустем Хузин представил двух новых директоров школ. 

«Новый учебный год встретят с новыми директорами ученики школ №35 и №40», — отметил спикер.

Так, школу №35 возглавил 26-летний Александр Альменеев. «Предыдущий — Марс Гафуров — возглавил новую школу №62 в 69-м микрорайоне», — пояснил начальник Управления образования. 

Директором школы №40 назначена Ирина Закиева. Предыдущий руководитель Римма Фасхутдинова перешла на новое место работы. 

«Назначенные директора — это люди, которые продолжительное время работали в системе образования, имеют положительный опыт. Желаем им успехов в новом учебном году», — пожелал Рустем Хузин.

#Набережные Челны
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