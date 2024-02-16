В 33 поселках Казани установят 1,4 тыс. светильников

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В 2024 году в 33 казанских поселках установят 1,4 тыс. светильников – в прошлом году было смонтировано 1,3 тыс. Об этом передает пресс-служба мэрии со ссылкой на гендиректора АО «Казэнерго» Рустама Абдулхакова.

В 2023-м программа восстановления уличного освещения в населенных пунктах Татарстана охватила 38 поселков Казани. Было смонтировано более 53 км сетей самонесущим изолированным проводом. Объем финансирования программы превысил 43 млн рублей.

В 133 казанских дворах освещение появилось впервые, в 92 дворовых территориях демонтировали 348 аварийных опор. По республиканской программе «Наш двор», запущенной по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова, на 274 дворовых территориях установили 2,2 тысячи опор и 3,3 тыс. светильников.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 6,5 тыс. новых светильников установят на улицах Альметьевска.