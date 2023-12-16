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Более 6,5 тыс. новых светильников установят на улицах Альметьевска
В Альметьевске началась установка современных светодиодных светильников. LED-лампы будут освещать 38 улиц города, а также частный сектор. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Тимур Нагуманов.
«Совсем скоро город зажжет свои новые огни. На улице Герцена уже начали менять светильники. С левой стороны улицы светильники еще не поменяны, они очень энергозатратные. А вот по другой стороне улицы начали менять их на современные светодиодные светильники. Они более экономичные и эффективные, дают правильный цвет, рекомендуемый специалистами», — пояснил он.
«Всего будут заменены в городе и в частном секторе более 6,5 тыс. светильников. А именно в центральной части города 3,5 тыс. светильников и остальные в частном секторе», — уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района.
В следующем году предусмотрена планомерная работа по замене старых светильников на всех городских улицах.
«Работы продолжим в 2024 году и полностью поменяем все светильники по всему городу», — сообщил Тимур Нагуманов.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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