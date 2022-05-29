В 26 дворах Зеленодольского района РТ проходят дорожные работы по проекту «Наш двор»

В этом году в Зеленодольском районе Татарстана по президентской программе «Наш двор» обновят 71 дворовую территорию. Дорожные работы начались уже примерно в одной трети дворов.

«Из 71 дворов в работе находятся 26. Всё идет по графику, пока ведутся дорожные работы», — рассказал «Татар-информу» руководитель районного Департамента ЖКХ Нияз Мингазов.

В этом году 44 двора будут благоустроены в Зеленодольске, пять дворов в поселке Нижние Вязовые, семь дворов — в Айше, 12 дворов — в поселке Васильево и три двора — в поселке Осиново.

Лимит на выполнение дорожных работ в этом году составляет 188,4 млн рублей. На освещение и установку малых архитектурных форм направлено по 25,6 млн рублей. В общей сложности муниципалитету на обновление дворов в этом году выделено 239,6 млн рублей.

В прошлом году в Зеленодольском районе были отремонтированы 83 территории.

На сегодняшний день благоустроено уже 2167 дворовых территорий Татарстана — обновленные дворы появились уже у более чем 660 тыс. жителей республики. А в четырех районах благоустройство дворов по инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым программе уже реализовано в полном объеме: это Атнинский, Алькеевский, Кайбицкий, Новошешминский и Тюлячинский районы.

В 2022 году по президентской программе «Наш двор» будет благоустроено 1200 дворовых территорий в 40 муниципальных образованиях республики. У 289 тыс. жителей Татарстана окажутся обновлены дворы, о чем ранее сообщал «Татар-информ».