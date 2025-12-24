news_header_top
Общество 24 декабря 2025 11:17

В 2026 году в Татарстане отремонтируют 33 фельдшерско-акушерских пункта

Сегодня в Татарстане медицинская помощь сельчанам осуществляется силами 43 центральных районных больниц, в составе которых работают 1663 ФАПа. Об этом на семнадцатом заседании Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва заявил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

При этом 334 ФАПа нуждаются в капитальном ремонте.

«В 2026 году планируется отремонтировать 33 ФАПа в 16 районах республики на сумму 150 миллионов рублей», — рассказал министр здравоохранения.

Таким образом, по предварительным расчетам, программа реновации ФАПов будет завершена в течение 5 лет.

«Татар-информ» рассказывал, что в этом году в Республике Татарстан построили 40 новых и отремонтировали 248 медицинских объектов.

