news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 февраля 2026 12:10

В 2026 году Татарстан проведет лесовосстановление на площади 2 550 га и обновит технику

Читайте нас в
Телеграм

В 2026 году в Татарстане в ходе мероприятий по нацпроекту «Экологическое благополучие» основной акцент будет сделан на лесовосстановление. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Мы планируем провести работы на площади 2 550 га, в том числе в рамках национального проекта – на 1,2 тыс. га. Еще одно направление – заготовка семян лесных растений. Плановый объем – не менее 11,5 тонны. Особое внимание уделим уходу за объектами лесного семеноводства, такие работы планируются на 488 га. Эта работа – залог эффективного лесовосстановления на годы вперед», – рассказал он.

Кроме того, Минлесхоз Татарстана продолжит техническое перевооружение. Планируется закупка новой лесокультурной и лесопожарной техники.

«В этом году помимо основных работ по национальному проекту у нас запланирована закладка защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения и других землях», – добавил Кузюров.

Подробнее о законодательных новшествах в лесной отрасли в 2026 году, выплатах для молодежи, использовании дронов для выявления нарушителей читайте в интервью Кузюрова «Татар-информу».

читайте также
Равиль Кузюров: Поправки в Лесной кодекс по инициативе РТ дадут экономический эффект
Равиль Кузюров: Поправки в Лесной кодекс по инициативе РТ дадут экономический эффект
#равиль кузюров #лесная отрасль #нацпроекты #Экология
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

24 февраля 2026
Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

24 февраля 2026