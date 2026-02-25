В 2026 году Татарстан проведет лесовосстановление на площади 2 550 га и обновит технику

В 2026 году в Татарстане в ходе мероприятий по нацпроекту «Экологическое благополучие» основной акцент будет сделан на лесовосстановление. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Мы планируем провести работы на площади 2 550 га, в том числе в рамках национального проекта – на 1,2 тыс. га. Еще одно направление – заготовка семян лесных растений. Плановый объем – не менее 11,5 тонны. Особое внимание уделим уходу за объектами лесного семеноводства, такие работы планируются на 488 га. Эта работа – залог эффективного лесовосстановления на годы вперед», – рассказал он.

Кроме того, Минлесхоз Татарстана продолжит техническое перевооружение. Планируется закупка новой лесокультурной и лесопожарной техники.

«В этом году помимо основных работ по национальному проекту у нас запланирована закладка защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения и других землях», – добавил Кузюров.

