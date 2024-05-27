В 2026 году Татарстан пересмотрит схемы территориального планирования

В 2026 году в Татарстане будут радикально пересмотрены схемы территориального планирования. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Государственного Совета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев.

Докладчик поделился планами дальнейшей работы. Так, на основе плана развития Казанской агломерации будут составлены генпланы по «первому ближнему поясу Казани». Аналогичные работы ведутся и по Камской агломерации.

Однако рассмотрение мастер-планов обычно занимает достаточно долгое время, поскольку это «непростой процесс [выстраивания] договоренностей между всеми муниципалитетами, администрациями, населением и предпринимателями», пояснил специалист.

«2023 год — город Казань, 2024-й — Камская [агломерация], 2025-й — Альметьевская. Уже в 2026 году мы планируем сделать радикальный пересмотр схем территориального планирования республики в целом», — заявил Григорьев.

Кроме того, в текущем году запущен пилотный проект по развитию сельской агломерации на базе поселка Богатые Сабы. В дальнейшем проект будет тиражирован.

Подробнее о развитии территорий и строительстве в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» Куюки больше не появятся»: как к 2026 году собираются перекроить план всего Татарстана.