«Куюки больше не появятся»: как к 2026 году собираются перекроить план всего Татарстана

Владимир Кудряшев: «Значительное количество отказов связано с неполным комплектом подаваемых документов и несоответствием требованиям градостроительного плана земельных участков»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Проблемы возникли практически во всех регионах»

На сегодняшний день из всех поданных в Минстрой РТ заявлений с просьбой разрешить строительство 65% — отказы.

«Значительное количество связано с неполным комплектом подаваемых документов и несоответствием требованиям градостроительного плана земельных участков. Зачастую отсутствуют результаты инженерных изысканий, а также технические условия подключения объектов к сетям», – сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев.

Проблемы возникли с начала года – с тех пор, как у местных властей Татарстана отобрали право выдавать разрешения на застройку.

«По этому пути пошло большинство субъектов. Мы не первый регион, который принял подобный закон. И такие проблемы возникли практически во всех регионах. Понятно, что для Минстроя РТ, которому переданы полномочия, это огромная нагрузка», – сказал председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

Андрей Егоров: «Мы не первый регион, который принял подобный закон. Понятно, что для Минстроя РТ, которому переданы полномочия, это огромная нагрузка» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С начала года у Минстроя РТ появилось 12 новых направлений, из них шесть – госуслуги, которые можно оформить в МФЦ или на портале госуслуг. В этом году в министерство поступило более 9 тыс. заявок, из них более 4 тыс. – заявления на предоставление госуслуг. Чаще люди обращаются за выдачей градостроительного плана земельного участка, разрешением на строительство, сведениями из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и по другим вопросам.

«Раньше предприниматель работал с администрацией, они друг друга понимали»

Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов поинтересовался, почему в Минстрое такой большой процент отказов в выдаче разрешений.

«Эта проблема и раньше имела место? У муниципалов когда все это было, те же самые цифры были или нет? Складывается впечатление, что раньше все было хорошо, в любом виде подавали документы, это всех устраивало и разрешения выдавали. И вдруг Минстрой стал внимательно следить за качеством предоставления документов. Ужесточился контроль или это отмазка такая?» – спросил он.

Юрий Камалтынов поинтересовался, почему в Минстрое такой большой процент отказов в выдаче разрешений Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кудряшев ответил, что может отвечать только за ту работу, которую ведет его министерство, а не сравнивать с тем, как работали муниципалитеты.

Председатель Совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ, член Комиссии по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан Фарид Сафин заметил, что проблема начинается уже с момента подачи заявления.

«Минстрой, когда принимает и рассматривает бумаги, может отказать из-за того, что документ был согласован еще два-три года назад. Раньше предприниматель работал с администрацией, они друг друга понимали, на месте урегулировали вопросы, устраняли замечания. А сейчас пока он подаст документы, пока ждет, пока придет ответ… Ответ не совсем понятен – начинает разбираться, на это уходят дни, месяцы», – сказал Сафин.

В ходе обсуждения Минцифре РТ было рекомендовано доработать информационную систему так, чтобы подать заявку на разрешение на строительство на госуслугах без предоставления всех необходимых документов было невозможно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В сутки будем обрабатывать до 240-250 заявок»

В ходе обсуждения Минцифре РТ было рекомендовано доработать информационную систему так, чтобы подать заявку на разрешение на строительство на госуслугах без предоставления всех необходимых документов было невозможно.

Владимир Кудряшев обозначил еще одну проблему – острую нехватку кадров. Люди, которые раньше работали в органах местного самоуправления в градостроительной сфере, должны были перейти в штат министерства. Министерством создано 67 территориальных органов в районах, но пока на конкурс подали заявки лишь три человека. А прием на госслужбу по конкурсу длится до 50 дней.

По данным замминистра, «для усовершенствования работы» новый отдел министерства будет преобразован в департамент и официально заработает в июле. Всего в нем должны трудиться 84 человека, которые будут отвечать за разные зоны республики.

«Мы продолжаем активную работу по поиску кадров. Сейчас у нас работают 23 сотрудника. В июле планируем набрать до 60 штатных сотрудников, чтобы к августу получить полный штат. По прогнозу, в сутки будем обрабатывать до 240-250 заявок», – поделился планами Кудряшев.

Олег Григорьев: «Горизонт планирования достаточно длинный, он не для всех важен, не для всех понятен» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обеспечить план по строительству и не допустить перекосов»

Директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев напомнил, что институт был создан 1,5 года назад решением Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Сейчас он занимает здание бывшего ресторана «Парус» на берегу Казанки. По данным спикера, новое ведомство занимается разработкой документов, рассчитанных на длительный срок.

«Горизонт планирования достаточно длинный, он не для всех важен, не для всех понятен. В этом сложность работы нашего института – говорить о тех вещах, которые будут нужны не сегодня и не завтра, а через 10-15-20 лет. При этом иногда те решения, которые нужны на этот период, противоречат сегодняшним решениям», – заметил Григорьев.

К примеру, уже разработанный мастер-план Казанской агломерации рассчитан до 2050 года. Специалисты института заняты наполнением новой информационной системы, благодаря которой будут созданы планы по развитию дорог, земель, инженерных сетей, объектов культуры, промышленности, жилой застройки и прочего.

«Наша задача – обеспечить тот план, который республика имеет по вводу жилья, и не допустить тех перекосов, которые у нас появляются иногда на территориях. Скажем, всем известные Куюки, вот они, таким образом, у нас не появятся, когда мы четко разложили объемы застройки на пятилетку», – добавил Григорьев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

2023 год – Казанская агломерация, 2024-й – Камская, 2025-й – Альметьевская

Спикер отметил, что ведомство использует свои инструменты контроля за развитием разных социальных объектов. Есть такой инструмент и по школам.

«Это очень важный вопрос, который у нас находится на контроле у всех органов, включая прокуратуру. Мы ведем информационную базу по всем школам Казанской агломерации: насколько они заполнены, какие классы переполнены, где есть дефицит. Вот это все ведется в информационной системе. Доступ к информационной системе по школам и по мониторингу представлен Кабмину, Минобру, Минстрою Татарстана», – подчеркнул Григорьев.

Он поделился дальнейшими планами. Так, на основе плана развития Казанской агломерации будут составлены генпланы по «первому ближнему поясу Казани». Аналогичные работы ведутся и по Камской агломерации. Однако рассмотрение мастер-планов обычно занимает достаточно долгое время, поскольку это «непростой процесс договоренности между всеми муниципалитетами, администрациями, населением и предпринимателями».

«2023 год – город Казань, 2024-й – Камская (агломерация, – прим. Т-и), 2025-й – Альметьевская. Уже в 2026 году мы планируем сделать радикальный пересмотр схем территориального планирования республики в целом», – заявил Григорьев.

Также в этом году запущен пилотный проект по развитию сельской агломерации на базе поселка Богатые Сабы. В дальнейшем проект будет тиражирован.

Подводя итоги, Андрей Егоров отметил, что институтом проделана огромная работа, вплоть до того, что специалисты сосчитали суточную миграцию граждан в Казанской агломерации.

Также участники заседания обсудили вопросы транспортного обеспечения населения и права граждан на предоставление жилых помещений госжилфонда по договорам социального найма.