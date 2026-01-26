В 2026 году ДОЛ «Приазовец» в Анапе откроется после капитального ремонта

К началу летнего оздоровительного сезона в 2026 году после капитального ремонта откроется ДОЛ «Приазовец», где регулярно отдыхали дети из Татарстана. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Сейчас мы готовим программу на лето 2026 года, где также будут задействованы лагеря Краснодарского края и Крыма: после капитального ремонта заработает лагерь "Приазовец" в Анапе, база "Витязево", а также несколько баз в Крыму, включая "Сэлэт – Ак барс". Недалеко от наших лагерей находится и "Артек", где отдыхают тысячи детей со всей страны», – заявил он.

По его словам, Крым и Краснодарский край остаются под особым вниманием структур, обеспечивающих безопасность, поэтому на эту тему переживать не стоит.

Полную версию интервью читайте на сайте «Татар-информа».