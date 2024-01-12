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В 2025 году в Татарстане заработают новые комплексы по переработке мусора
Новые мусороперерабатывающие комплексы в Татарстане заработают в 2025 году. Об этом «Татар-информу» сообщили в «Российском экологическом операторе» («РЭО»).
«В соответствии с мероприятиями, предусмотренными Правительством Республики Татарстан в дорожной карте, ввод в эксплуатацию объектов обращения с ТКО запланирован в 4 квартале 2025 года», – сообщили в компании.
Речь идет о создании трех комплексных объектов совокупной мощностью входящего потока ТКО 1,8 млн тонн в год с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей. При этом «РЭО» сможет предоставить финансирование в размере до 95% от общего объема необходимых средств, если это будет концессионное соглашение.
Ранее стало известно, что в Татарстане потратят полмиллиарда рублей на проектирование комплексов по переработке отходов.
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