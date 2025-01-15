Около 160 млрд рублей направят на новые нацпроекты в Татарстане

В 2025 году в Татарстане стартуют 12 национальных проектов, которые включают в себя 46 региональных проектов. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на брифинге в Кабмине республики.

«В Республике Татарстан на сегодняшний день планируется к реализации 12 национальных проектов, в которые вошли 46 региональных проектов. В рамках их реализации установлены целевые показатели и результаты, по достижении которых на три года предусмотрено финансирование в размере 160 млрд рублей», — пояснил министр экономики.

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Всего в России в 2025–2030 годах планируют реализовать 19 национальных проектов. Шесть национальных проектов технологического лидерства реализуются только на федеральном уровне, уточнил Шагиахметов. Министр добавил, что в Татарстане национальные проекты реализуются через «наши», то есть региональные проекты.

«Все национальные проекты очень важны, поскольку они направлены на повышение качества жизни нашего населения. Они касаются каждого человека, каждой семьи. По всем национальным проектам в республике началась активная работа», — сказал Шагиахметов «Татар-информу».

Речь идет о национальных проектах, которые будут реализовываться в Татарстане. Это «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы».