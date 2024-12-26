В 2025 году в Татарстане появятся кружки по сборке и управлению беспилотниками

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В 2025 году на базе молодежных учреждений Татарстана начнут появляться кружки по сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Навыки управления беспилотными летательными аппаратами могут пригодиться в разных отраслях экономики. Мы видим в этом большую перспективу. Мы планируем в 2025 году открыть кружки БПЛА на базе учреждений молодежной политики», - отметил министр.

Такие кружки появятся в детских лагерях, подростковых клубах и молодежных центрах республики, пояснил он.

Ранее Садыков высказался насчет произошедшего в Анапе и назвал условия, при соблюдении которых дети из Татарстана смогут поехать в этот город.