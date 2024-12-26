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Садыков назвал условия для поездки детей из Татарстана в лагеря Анапы летом
Поедут ли дети из Татарстана в детские лагеря Анапы будущим летом, зависит от результатов экологической экспертизы, которую сейчас проводят в городе. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Мы следим за этой непростой ситуацией. Мы на связи с Анапой, они пока не могут дать конкретный прогноз. Начата экологическая экспертиза, принимаются решения о ликвидации последствий. Посмотрим на итоги исследований и в зависимости от этого будем принимать решение», - заявил собеседник.
Он пояснил, что в случае, если результаты окажутся неприемлемыми, то дети отправятся в лагеря в других городах Черноморского побережья, в частности, в Туапсе и Сочи, а также учреждения в Крыму.
«Сохранить тенденцию по оздоровлению детей Татарстана на Черноморском побережье - это наша обязанность», - заключил Садыков.
Напомним, что в Анапе и окрестностях развернулась настоящая экологическая катастрофа после крушения двух танкеров, нефтепродукты из которых выбросило на берег.
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