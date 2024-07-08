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В 2025 году в «Алабуге» хотят открыть завод двигателей для квадрокоптеров
В 2025 году производство бесщеточных двигателей для квадрокоптеров планируют запустить в ОЭЗ «Алабуга». Об этом «Татар-информу» сообщил директор департамента маркетинга бренда «Интерскол» Сергей Немков.
«Сейчас мы решаем вопрос с монтажом линий по производству двигателей. Их нужно 1 млн штук в год. Производиться они будут на заводе в „Алабуге“. Думаю, что в следующем году [запустим], если реально смотреть на вещи. В этом году привезем линии, смонтируем, а в следующем будет производство», — рассказал Немков.
«Интерскол» уже является резидентом «Алабуги». Компания производит двигатели не только для квадрокоптеров, но и для электроинструмента.
«Интерскол» стал одним из экспонентов стенда Татарстана на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Сегодня стенд посетил Раис республики Рустам Минниханов.
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