В 2025 году в «Алабуге» хотят открыть завод двигателей для квадрокоптеров

В 2025 году производство бесщеточных двигателей для квадрокоптеров планируют запустить в ОЭЗ «Алабуга». Об этом «Татар-информу» сообщил директор департамента маркетинга бренда «Интерскол» Сергей Немков.

«Сейчас мы решаем вопрос с монтажом линий по производству двигателей. Их нужно 1 млн штук в год. Производиться они будут на заводе в „Алабуге“. Думаю, что в следующем году [запустим], если реально смотреть на вещи. В этом году привезем линии, смонтируем, а в следующем будет производство», — рассказал Немков.

«Интерскол» уже является резидентом «Алабуги». Компания производит двигатели не только для квадрокоптеров, но и для электроинструмента.

«Интерскол» стал одним из экспонентов стенда Татарстана на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Сегодня стенд посетил Раис республики Рустам Минниханов.