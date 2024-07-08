Минниханову показали стенд Татарстана на Иннопроме-2024

Фото: Динара Прокопьева, © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил стенд республики на выставке Иннопром в «Екатеринбург-Экспо», сообщает корреспондент «Татар-информа».

Минниханова сопровождал заместитель премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Во время визита Раиса на стенде звучали татарские мелодии, которые исполнял местный баянист. Судя по улыбкам, живая музыка подняла настроение делегации от республики.

Что касается участников экспозиции, то Минниханов задержался у стендов «Интерскол-Алабуга», которая производит бесщеточные двигатели, в том числе для квадрокоптеров; компании «Нэтер», которая делает перезаряжаемые аккумуляторы. Раис Татарстана заинтересовался тем, что они безопаснее традиционных аккумуляторов, потому что в них нет кислоты.

Гендиректор «Раритэк» Рафаэль Батыршин презентовал «Москвич 6» на газу, который будут производить в Набережных Челнах. Опытным путем компания доказала, что автомобиль на метане в пути от Москвы до Екатеринбурга сэкономил 4 тыс. рублей по сравнению с бензиновым аналогом.

Проекты «Тулпар Интерьеры Инжиниринг Дизайн» представил гендиректор Александр Калачев. Предприятие специализируется на производстве интерьеров воздушных, морских и речных судов и автотранспорта.

Председатель правления Промкластера РТ, советник министра промышленности и торговли РТ Сергей Майоров презентовал 14 компаний. Из интересного, о чем рассказали Раису, компания «Техникс» в Лаишевском районе открыла производство безтраншейного ремонта труб канализации, водоснабжения, газоснабжения.

«Это специальная технология, когда все делают через существующий колодец. Не нужно ничего раскапывать. Экономия до 20-30% в зависимости от условий. И такой завод появился у нас в республике Татарстан», – рассказал Майоров «Татар-информу».

Благодарность Раису РТ высказали от компании ГК «Штайнблок», поскольку Минниханов поспособствовал встрече с главой Кузбасса Цивилевым.

«По результатам этих переговоров получилась сделка на 1,2 млрд рублей с лишним. Более 200 млн рублей уже поступило в Татарстан компании «Штайнблок», она готовит к отгрузке кассеты (кассетные установки для производства панелей – прим. Т-и). До конца года планируем оставшиеся деньги на изготовление оборудования по строительству завода газобетона вложить», – рассказал Майоров «Татар-информу».

Рабочие планы Рустама Минниханова на полях Иннопрома-2024 не разглашаются.