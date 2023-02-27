В 2025 году Татарстан запустит мероприятия по федеральному проекту «Генеральная уборка»

Реализация федерального проекта «Чистая страна» заканчивается, но на его смену придет другой – «Генеральная уборка». До 2025 года Татарстан сформирует перечень объектов для включения в новый проект. Об этом заявил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский в прямом эфире в Центре управления регионом.

«Татарстан примет в федеральном проекте активное участие. На сегодняшний день сформирован перечень объектов, которые подлежат обследованию Росприроднадзором и Роспотребнадзором. Четыре объекта были обследованы в прошлом году, в этом году работы продолжаются», – сообщил он.

По словам замминистра, в ближайшее время будет установлено влияние тех или иных объектов накопленного вреда на окружающую среду, на жизнь и здоровье людей. Только после этого официально будет дан старт проекту.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по итогам реализации в Татарстане пилотного научно-исследовательского проекта по улучшению экологического состояния Казанки будет организована реабилитация других рек в нашем регионе и по всей России.

Напомним, проект «Чистая страна» – один из 11 федеральных проектов в России, разработан в рамках национального проекта «Экология». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.