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Минэкологии Татарстана: Проект экореабилитации Казанки станет примером для всей страны
По итогам реализации в Татарстане пилотного научно-исследовательского проекта по улучшению экологического состояния реки Казанки будет организована реабилитация других рек в республике и по всей России. Об этом заявил сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский в прямом эфире, организованном на сайте Центра управления регионом.
«Ведется работа по обследованию русла реки Казанки. В рамках научно-исследовательской работы будут определены факторы, оказывающие негативное влияние на водный объект, и сформированы дальнейшие подходы к очистке. На примере реки Казанки в дальнейшем мы сможем использовать аналогичные подходы не только в Татарстане, но и по всей России», — подчеркнул спикер.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что главными источниками загрязнения Казанки являются стоки с сельскохозяйственных полей и нелегальные свалки.
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