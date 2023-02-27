Минэкологии Татарстана: Проект экореабилитации Казанки станет примером для всей страны

По итогам реализации в Татарстане пилотного научно-исследовательского проекта по улучшению экологического состояния реки Казанки будет организована реабилитация других рек в республике и по всей России. Об этом заявил сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский в прямом эфире, организованном на сайте Центра управления регионом.

«Ведется работа по обследованию русла реки Казанки. В рамках научно-исследовательской работы будут определены факторы, оказывающие негативное влияние на водный объект, и сформированы дальнейшие подходы к очистке. На примере реки Казанки в дальнейшем мы сможем использовать аналогичные подходы не только в Татарстане, но и по всей России», — подчеркнул спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главными источниками загрязнения Казанки являются стоки с сельскохозяйственных полей и нелегальные свалки.