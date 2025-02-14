news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 14 февраля 2025 12:55

В 2025 году Татарстан заготовит 11 тонн семян для восстановления леса

С 2025 года лесники Татарстана начали работать по новому национальному проекту «Экологическое благополучие». Какую работу планируется провести в регионе, «Татар-информу» рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«В этом году в Татарстане планируется лесовосстановление и лесоразведение на площади 2550 гектаров и компенсационное лесовосстановление на площади 250 гектаров. Мероприятия будут проведены на старте лесокультурного сезона – в апреле-мае. Также в этом году будет заготовлено более 11 тонн семян лесных растений: сосны, лиственницы, березы, ясеня, дуба. Конечно, никто не отменял комплекс других лесокультурных работ по защитному лесоразведению, дополнению лесных культур, посеву семян в базисных лесных питомниках, агротехническим уходам», – сообщил он.

Кроме того, сотрудникам лесной отрасли предстоит перевести лесные культуры площадью 2,5 тысячи гектаров в категорию хозяйственно ценных пород. Особое внимание будет уделено охране лесов от пожаров.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия будет направлено 59 млрд рублей.
Подробнее о новом региональном проекте «Сохранение лесов», закупке беспилотников, клонировании триплоидной осины и грантовой поддержке молодых специалистов читайте в материале «Татар-информа».
#Экология #равиль кузюров #минлесхоз рт #заготовка семян #национальные проекты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

13 февраля 2025
Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

13 февраля 2025