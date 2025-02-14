В 2025 году Татарстан заготовит 11 тонн семян для восстановления леса

С 2025 года лесники Татарстана начали работать по новому национальному проекту «Экологическое благополучие». Какую работу планируется провести в регионе, «Татар-информу» рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«В этом году в Татарстане планируется лесовосстановление и лесоразведение на площади 2550 гектаров и компенсационное лесовосстановление на площади 250 гектаров. Мероприятия будут проведены на старте лесокультурного сезона – в апреле-мае. Также в этом году будет заготовлено более 11 тонн семян лесных растений: сосны, лиственницы, березы, ясеня, дуба. Конечно, никто не отменял комплекс других лесокультурных работ по защитному лесоразведению, дополнению лесных культур, посеву семян в базисных лесных питомниках, агротехническим уходам», – сообщил он.

Кроме того, сотрудникам лесной отрасли предстоит перевести лесные культуры площадью 2,5 тысячи гектаров в категорию хозяйственно ценных пород. Особое внимание будет уделено охране лесов от пожаров.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия будет направлено 59 млрд рублей.