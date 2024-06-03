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В 2025 году Российскую студвесну для студентов вузов примет Татарстан
В будущем году всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» примет Татарстан. Об этом стало известно на церемонии закрытия нынешнего события в Саратове.
«На церемонии закрытия также был объявлен следующий регион, который примет XXXIII Всероссийский фестиваль „Российская студенческая весна“ для студентов вузов. В 2025 году им станет Республика Татарстан», — сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
Заместитель полпреда Олег Машковцев отметил, что федеральный округ встречал Студвесну уже 19 раз и готов принимать и дальше.
Ранее к участникам фестиваля обратился Президент России Владимир Путин. Он отметил, что мероприятие является настоящим центром притяжения для молодежи из разных регионов.
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