Гущин: Памятники Татарстана получили высокую оценку гостей саммита БРИКС

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Памятники Татарстана получили высокую оценку гостей саммита БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия совместно с мэрией Казани был вовлечен в работу по подготовке исторического центра и исторических зданий. В зоне внимания в текущем году было свыше 80 памятников архитектуры города. Ожидаемо, что объекты Казанского Кремля, мечеть Марджани, Собор Казанской иконы Божией Матери стали точками притяжения. Памятники Татарстана получили высокую оценку статусных гостей», - отметил он.

В частности, большая работа была проведена в Казанской ратуше. Там выполнены противоаварийные работы, проведена замена медных покрытий крыши, отливов и водопроводных труб, отреставрированы двери главного входа, выполненные из массива дерева.

В интерьерах Ратуши отреставрирован паркет, внутренняя отделка. В здании произвели замену инженерных сетей, практически не затрагивая ценную отделку помещений. Всего на реставрацию потратили более 867 млн рублей.

Также обновили объекты Ансамбля Казанского Кремля - Северный корпус, Юнкерское училище, Башня Сююмбике. На них потратили свыше 316 млн рублей.

Кроме того, были проведены работы по реставрации зданий железнодорожного вокзала, КФУ, КАИ, дома печати на Баумана, семи многоквартирных домов и ряда религиозных объектов, добавил Гущин.

«Такого количества объектов культурного наследия в историческом центре Казани в один год мы не реставрировали никогда. Целых 80 памятников. Это была серьезная нагрузка, но мы справились. Это большая удача, что саммит БРИКС позволил нам уделить внимание тем объектам, которые до этого оставались в стороне», - заключил Гущин.