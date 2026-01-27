В 2025 году прокуратура РТ предъявила иски почти на миллиард рублей в защиту инвалидов

В Татарстане прокуроры предъявили иски почти на миллиард, защищая права инвалидов. Об этом сообщил прокурор республики Альберт Суяргулов на заседании коллегии, где подвели итоги работы ведомства и обсудили планы на 2026 год.

В сфере социальной защиты после вмешательства прокуратуры дополнительно выделено 835 млн рублей. Средства направлены на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

В 2025 году прокурорами республики подано 184 исковых заявления в интересах государства и муниципалитетов. Общая сумма требований составила 991 млн рублей. Важным результатом стало изменение судебной практики. Ранее она позволяла уходить от ответственности при искусственном дроблении контрактов.