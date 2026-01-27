Песошин прокурорам: Усильте надзор за качеством выполнения госзаказа на предприятиях ОПК

Фото: tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил прокуратуре республики усилить надзор за деятельностью предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии прокуратуры РТ, где подвели итоги работы ведомства за 2025 год и определили приоритеты на 2026-й.

В заседании участвовали заместитель Генерального прокурора России Николай Шишкин, главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов и другие представители федеральных и региональных органов власти. С докладом выступил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

Фото: tatarstan.ru

Песошин отметил, что прокуратура в 2025 году проделала большую работу по защите прав граждан и укреплению государственности. Были изменены или отменены многие правовые акты в сфере госуслуг, бюджета, строительства, земельных отношений, защиты прав детей и предпринимателей.

Говоря о задачах на 2026 год, Премьер-министр РТ подчеркнул необходимость уделить особое внимание защите прав участников СВО и членов их семей. Речь идет о своевременном назначении социальных выплат, соблюдении жилищных прав, а также контроле в сфере исполнительного производства, трудового и банковского законодательства.

«В условиях проведения специальной военной операции органам прокуратуры следует со всей ответственностью подойти к вопросу надзора за деятельностью предприятий оборонно-промышленного комплекса, в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения государственного оборонного заказа», – дополнил он.

Фото: tatarstan.ru

Песошин также отметил успешную работу прокуроров по возврату государству незаконно отчужденного имущества. Он подчеркнул, что борьба с коррупцией остается важным направлением.

Отдельно Песошин озвучил экономические итоги 2025 года. Валовой региональный продукт составил 5,625 трлн рублей. Промышленное производство достигло около 6 трлн рублей. Объем строительных работ превысил 1 трлн рублей. Введено более 3,5 млн кв. метров жилья. Инвестиции в экономику и социальную сферу составили 1,656 трлн рублей.

Кроме того, Татарстан в прошлом году участвовал в реализации 46 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов, на что было направлено 46,4 млрд рублей. В 2026 году работа по республиканским программам и проектам продолжится в полном объеме, резюмировал Песошин.