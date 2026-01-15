В 2025 году импорт новых грузовиков в Россию сократился в десять раз

Импорт новых грузовых автомобилей в Россию по итогам прошлого, 2025 года уменьшился почти в десять раз – с 76,2 тыс. в 2024-м до 7,9 тыс. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Абсолютное большинство поставок, 96,5%, пришлось на тяжелые грузовые автомобили (HCV свыше 16 тонн). «Среднетоннажники (MCV) в Россию практически не везут», – констатировал эксперт.

При этом седельные тягачи составили более трети импорта – 2,9 тыс. машин. Впрочем, это в 17 раз меньше, чем в 2024-м – тогда в страну ввезли 48,8 тыс. таких грузовых авто.

Количество ввезенных самосвалов в 2025 году сократилось по сравнению с 2024-м в 14 раз – с 17,8 тыс. до 1,3 тыс. В итоге в минувшем году на них пришлось только 16% импорта.

Наименьшее снижение продемонстрировали поставки спецтехники. Они уменьшились на 60%: с 5,7 тыс. в 2024-м до 2,2 тыс. в 2025 году.

«Несмотря на столь сильное падение импорта, сократившаяся потребность в технике легко покрывается внутренним производством и запасами прошлых лет», – подчеркнул Целиков, добавив, что для желающих сэкономить имеется «большой выбор свежей «изьятки» у лизинговых компаний».

В декабре 2025 года генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин заявил, что российский рынок грузовых авто вряд ли восстановится в 2026-м.

«Пока положительных сигналов к этому мы не видим. В этом году объем рынка ожидается в диапазоне 52–55 тыс., и в 2026-м этот сценарий, вероятно, повторится», – констатировал руководитель автогиганта в интервью газете «Вести КАМАЗа».

Среди негативных факторов Когогин упомянул высокую ключевую ставку, инфляцию, перенасыщение рынка в 2023 году и затоваренные склады в 2024-м, а также сложности, которые испытывают грузоперевозчики.