В 2025 году диспансеризацию прошли почти 400 тыс. казанцев

За прошедший год в Казани диспансеризацию прошли 390 377 человек – это на 31,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Информация появилась на сайте мэрии города.

Отмечается, что наибольшее число охваченных медобследованием граждан отмечено в возрастных группах от 40 до 54 лет, а также от 64 до 74 лет.

В рамках национального проекта «Семья» проводились медосмотры для оценки репродуктивного здоровья. Их прошли 162 874 человека. Профилактические осмотры прошли 107 тысяч пациентов – план был выполнен на 115%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время диспансеризации в прошлом году у жителей РТ обнаружили свыше 100 тысяч различных заболеваний. Примерно у каждого десятого татарстанца выявили повышенные риски развития той или иной болезни. Медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения в 2025 году получили более 900 тысяч человек по всей республике.

Также Минздрав РТ сообщил, что в этом году в диспансеризации появятся новые анализы.