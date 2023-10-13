В 2024 году в театре Алафузова укрепят кровлю и фундамент после прошлогоднего пожара

Согласно плану работ по восстановлению здания Алафузовского театра в Казани, где в июне 2022 года произошел пожар, в 2024 году проведут работы по укреплению кровли и фундамента. Об этом на заседании совета при Раисе Татарстана по поддержке фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» сообщил министр РТ по делам молодежи Ринат Садыков.

«В 2024 году мы планируем полностью провести реставрационные работы по первому и второму этажам в тех помещениях, которые пострадали от чрезвычайной ситуации. Плюс работы по кровле и усилению фундамента», —пояснил спикер.

Он добавил, что от пожара пострадал только концертный зал, а в правом и левом крыльях здания продолжают идти репетиции. Спектакли пока проходят в Культурном центре имени Пушкина и в ДК Химиков.

Заседание провела вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, которая поручила Минмолодежи и Минстрою Татарстана обратить особое внимание на процесс восстановления театра и проводить еженедельные совещания по этому поводу.