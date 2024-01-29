В 2024 году в Татарстане по нацпроекту проведут лесовосстановление на площади 2564 га

В текущем году в Татарстане планируется провести лесовосстановление на площади 2564 га. Лесные культуры посадят на площади 1422,5 га, естественное лесовосстановление проведут на площади 1033,9 га, комбинированное лесовосстановление – 4 га и лесоразведение – 103,6 га. Работы выполняются по региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», сообщает Минлесхоз РТ.

Как отметил глава ведомства Равиль Кузюров, в республике уделяется серьезное внимание вопросам лесовосстановления и повышения эффективности воспроизводства лесов. Он также пояснил, что кроме работ, предусмотренных нацпроектом «Экология», в 2024 году проведут защитное лесоразведение на сельхозземлях и организуют природоохранные акции «Сад памяти» и «Сохраним лес». «Для реализации данных задач специалистами лесной отрасли было выращено 34,1 миллиона штук стандартного посадочного материала», – сказал министр.

Кузюров также добавил, что в течение всего года в Татарстане проведут агротехнический уход за лесными культурами на площади 12880,4 га, дополнять лесные культуры на площади 3893,6 га, посеют семена в базисных лесных питомниках на площади 21,4 га.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина. Действующие нацпроекты завершаются в России в 2024 году. Глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре 2023 года поручил подготовить и запустить обновленные программы.