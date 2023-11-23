Минстрой России на форуме в Казани объявит о создании корпоративной кафедры в КГАСУ

В Казани, в МВЦ «Казань Экспо», сегодня начинает работу форум «Молодой специалист – строитель будущего», инициированный Министерством строительства и ЖКХ России. Как выяснил «Татар-информ», одна из целей форума – создание в столице Татарстана на базе КГАСУ Корпоративной кафедры Минстроя России.

«Органам власти, Министерству строительства в частности, нужны молодые специалисты. Для подготовки нового поколения управленцев для стройкомплекса страны Минстрой России открыл базовую Корпоративную кафедру ведомства в Московском инженерно-строительный институте имени Куйбышева (НИУ МГСУ). Соглашение об этом было подписано ещё в 2022 году. При этом сейчас в России осталась 8 отраслевых вузов, а региональным органам власти тоже нужны молодые специалисты. Так что было принято решение запустить во всех отраслевых университетах нашей страны филиалы Корпоративной кафедры Минстроя России, в том числе в Казани, на базе КГАСУ», – рассказал в эксклюзивном интервью «Татар-информу» заместитель министра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко.

Со стартом учебного года 1 сентября на корпоративной кафедре Минстроя России в НИУ МГСУ обучаются 63 студента по специальным магистерским программам «Регулирование строительной деятельности в Российской Федерации» и «Контрольно-надзорная деятельность при строительстве зданий и сооружений». В дальнейшем он будут проходить практику в Минстрое России и подведомственных учреждениях и смогут работать в структуре Минстроя России.

«Строительный комплекс Татарстана активно развивается. Сегодня на форуме будет подписано соглашение с Казанским государственным архитектурно-строительным университетом (КГАСУ) о создании аналогичной корпоративной кафедры Минстроя России. Со следующего учебного года у ребят появится возможность поступить на одну из двух программ магистратуры», – сообщил Музыченко.

Отметим, подобные кафедры Минстроя РФ уже созданы в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ), Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете (СИБСТРИН), Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ) и Астраханском государственном архитектурно-строительном университете (АГАСУ). До конца этого года планируется запуск филиалов в Уральском федеральном университете (УРФУ) и Пензенском государственном университете архитектуры и строительствам (ПГУАС).