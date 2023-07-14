В 2024 году в России увеличатся акцизы на алкоголь, сигареты и автомобили

В 2024 году в России проиндексируют акцизы на автомобили, крепкий алкоголь и сигареты. Их сумма будет увеличена на уровень инфляции, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минфина России Алексея Сазанова.

Сейчас соответствующая поправка к Налоговому кодексу одобрена ко второму чтению комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

«Ставки акцизов проиндексированы на уровень инфляции в соответствии с прогнозом Минэка. То есть ставки, которые предусмотрены на 2023 год, проиндексированы на 2024, 2025, 2026 годы в соответствии с ожидаемым уровнем инфляции на эти годы в соответствии с прогнозом Минэка. Соответственно 5% — 2024 год, 4% — 2025 год, 4% — 2026 год», — объяснил заместитель министра во время обсуждения изменений в НК РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 сентября в России появится реестр лицензий на производство и оборот табачной продукции.