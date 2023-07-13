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С 1 сентября в России появится реестр лицензий на производство и оборот табачной продукци
О начале действия с 1 сентября 2023 года электронного реестра лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
Отмечается, что данная мера повлияет на сокращение нелегального производства товаров отрасли, в том числе вейпов.
В реестре, который создается на базе единой цифровой платформы «ГосТех», будет содержаться информация о выданных, приостановленных и аннулированных лицензиях. Это обеспечит оперативность проверки лицензий со стороны надзорных органов.
Соответствующее постановление правительства будет способствовать реализации норм федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства», принятого в июне текущего года.
Напомним, что в апреле 2023 года Госдума приняла поправки в законодательство о значительном увеличении штрафов за продажу несовершеннолетним вейпов, сигарет и за приобщение подростков к курению. Их размер может составить до 600 тыс. рублей
Кроме того, был принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов, включая безникотиновые и расходников к ним. Инициативу поддержали все фракции. Следующим шагом, по словам Володина, станет многократный рост аксцизы на вейпы с целью сделать этот товар дорогим в производстве и покупке.
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