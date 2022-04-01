В 2024 году в Крыму будут перерабатывать 100% твердых отходов

В Крыму к 2024 году планируется перерабатывать 100% твердых коммунальных отходов. Об этом заявила на тематическом совещании зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко, сообщает Telegram-канал кабинета.

В ближайшие годы на полуострове создадут три современных мусороперерабатывающих комплекса. На строительство будет направлено более 8 млрд рублей.

«Создание объектов обеспечит достижение цели, поставленной Президентом страны, — 100-процентная обработка твердых коммунальных отходов и снижение захоронения в два раза. Причем выполним эту задачу не к 2030-му, а уже в 2024 году», — сказала Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что эта тема чрезвычайно важна, если учитывать туристический потенциал Крыма. Строительство заводов позволит ликвидировать старые полигоны и места захоронения отходов, а также создать современную и технологичную систему утилизации мусора. Таким образом, регион может занять лидирующие позиции в реализации мусорной реформы.

В конце 2021 года Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что в России так называемая мусорная реформа, несмотря на все сложности, двигается темпами выше запланированного.