Путин: Мусорная реформа в России идет с опережением плана

В России так называемая мусорная реформа, несмотря на все сложности, двигается темпами выше запланированного. Так, одной из ключевых задач было создание соответствующих операторов. Сейчас они имеются во всех регионах России и уже начали работать. Об этом на пресс-конференции сообщил Президент РФ Владимир Путин.

«Количество площадок в разы увеличилось. Одним из первых шагов было обеспечить раздельную концентрацию мусора. Где-то с опережением плана идем. Достигли примерно 40% — это выше запланированных показателей. То же самое касается и объектов, где перерабатываются эти отходы, и новых современных полигонов. Работа движется по темпам выше запланированного», — уточнил спикер.

Глава российского государства добавил, что людей не всегда бывает легко убедить в экономической и экологической целесообразности строительства мусороперерабатывающих заводов, однако надо показывать, как они работают.

«Современные мусороперерабатывающие заводы в России расположены вдали от крупных центров и жилья. Но в той же Японии, например, в городах-миллионниках расположены заводы. На жизнь людей не оказывают никакого негативного явления. Зато существует позитивная сопровождающая: это и новые рабочие места, и заработные платы», — подытожил Путин.