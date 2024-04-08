В 2024 году в Казани появится новая площадка для выгула и дрессировки животных

В столице Татарстана в 2024 году появится площадка для выгула животных на улице Заря. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

«Уже сегодня туристические сайты „Яндекс.Путешествия”, „Рамблер.Путешествия”, агрегатор отелей „ТВИЛ.РУ” включают Казань в число городов, наиболее подготовленных для путешествий с собаками. Но для нас сохраняется задача проекта „Казань — город без брошенных животных” — развитие городской инфраструктуры, дружелюбной к людям, животным и их питомцам. Ваше поручение, Ильсур Раисович, ежегодно открывать по одной площадке для выгула собак выполняется», — отметил докладчик, обращаясь к мэру Казани Ильсуру Метшину.

За прошедшие два с половиной года в городе создано три площадки для выгула животных: в жилых комплексах «Салават Купере» и «Светлая долина», а также на улице Космонавтов. Всего же в Казани насчитывается 19 подобных площадок, в основном они расположены на территориях парков и скверов в пешей доступности для горожан. Адреса площадок приведены на сайте мэрии в разделе городских проектов.

«В этом году в планах — обустройство площадки в сквере на улице Заря. Разработан проект, есть смета, подготовлено место. Владельцы собак очень ждут там площадку», — заключил Гиниятуллин.

Как сообщал ранее «Татар-информ», в Казани на мероприятия по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинирование, выпуск) ежегодно выделяют 35 млн рублей.