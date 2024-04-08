В Казани на вакцинирование и стерилизацию бездомных животных выделили 35 млн рублей

В столице Татарстана на работу с бродячими животными по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинирование, выпуск) ежегодно выделяют 35 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«По результатам электронного конкурса осуществляется отбор подрядчиков на отлов, транспортировку в приют и обратно, содержание в приюте, вакцинирование и стерилизацию. Ежегодно на эти цели выделяется порядка 35 млн рублей, в том числе на содержание в приюте признанных агрессивными животных», — прокомментировал ситуацию Гиниятуллин.

Информация об отловленных животных размещается на сайте ООО «Зооцентр» для розыска старых хозяев и поиска новых владельцев. В популярных социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram на страницах приюта представлена вся информация о животных.

За 2021–2023 годы через программу ОСВВ прошли 12,2 тыс. собак, они в большинстве возвращены на прежнее место обитания. Кроме того, 449 собак были признаны агрессивными и остались жить в приюте. Пристроены в семьи 972 собаки.

«Мы видим ежегодное снижение количества животных, подвергающихся отлову. Фиксируем снижение числа заявок на отлов. Очень важно, что сокращается количество зарегистрированных инцидентов с безнадзорными собаками: агрессии, обслюнявливания, укусы. За время работы проекта количество таких происшествий уменьшилось почти на 30%», — добавил Гиниятуллин.

По итогам 2023 года зарегистрировано почти 1,4 тыс. инцидентов.