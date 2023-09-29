В 2024 году Татарстан получит 188,5 млн рублей на капремонт ДК Химиков

В Татарстане в 2024 году будет капитально отремонтирован ДК Химиков. Работы пройдут по федеральной программе «Регион для молодых». Стоимость работ составит 188,5 млн рублей. Об этом в прямом эфире программы «Татарстан Онлайн» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«В 2024 году Татарстан получит 188,5 млн рублей на проведение капитального ремонта ДК «Химиков» в Казани и реализацию мероприятий для молодежи и повышению компетенций сотрудников отрасли молодежной политики», – рассказал Садыков. Он также добавил, что в 2024 году общий объем финансирования программы «Регион для молодых», с учетом софинансирования из республиканского бюджета, которое одобрил Раис РТ Рустам Минниханов, составит почти 232,8 млн рублей.

В этом году в Татарстане по федеральной программе идет капремонт двух молодежных центров – «Вертолет» в Казани (ранее «Татар-информ» сообщал, какие работы проводятся в здании) и МЦ в Альметьевске. На эти цели, а также на проведение мероприятий для молодежи, развитие сети медиацентров и образовательные программы для специалистов учреждений молодежной политики республика получила субсидию из федерального бюджета в объеме 136,5 млн рублей. Открытие центров, где проходит ремонт, запланировано на конец текущего года.

По словам министра, общий объем финансирования реализации в 2023 году программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» с учетом республиканского софинансирования составляет 168,57 млн рублей.

Всероссийский конкурс «Регион для молодых» реализуется в рамках программы комплексного развития молодежной политики федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование». Федеральная программа «Регион для молодых» инициирована Президентом России Владимиром Путиным.