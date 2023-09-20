Ремонт казанского молодежного центра «Вертолёт» планируют завершить до конца года

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии " Единая Россия"

Капитальный ремонт казанского молодежного центра «Вертолёт» планируют завершить уже к Новому году. Ход работ контролируют представители татарстанского регионального отделения политической партии «Единая Россия».

Так, площадку посетили депутат Госсовета РТ, исполнительный секретарь казанского отделения ЕР Ольга Воронова, депутат Казанской городской думы Руслан Дуженков и руководитель направления «Дворовые встречи» федерального мобилизационного проекта «Жители МКД» партии «Единая Россия», глава Администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов. Они осмотрели здание и обсудили перспективы его реконструкции.

«Здесь находилась большая часть производства вертолётного завода, поэтому в качестве социальной нагрузки они строили социальные объекты — детские сады, школы. Так появился и этот дом культуры. С тех пор здание не ремонтировалось, несмотря на большую востребованность: здесь был и остается один из крупнейших спортивных залов города, множество помещений для творческих занятий, актовый зал. Капитальный ремонт планируется завершить уже к Новому году», — отметил после осмотра объекта Сергей Миронов.

Также он отметил, что молодежный центр будет оснащен современной техникой, но при этом снаружи сохранит свой изначальный облик.

«Единовременно здесь смогут заниматься более тысячи детей. Рядом есть школы, детские сады, сад Рыбака, библиотека — это будет социальной инфраструктурой для всестороннего развития», — подчеркнул глава Администрации Кировского и Московского районов Казани.

Бывший дом культуры был возведен Казанским вертолётным заводом в 1948 году. С тех пор учреждение работало в ожидании необходимых ремонтных работ.

«В этом году в Казани по народной программе партии „Единая Россия“ строят и реконструируют 25 объектов, „Вертолёт“ — один из них. Планируется, что здесь будет располагаться и штаб „Движения Первых“, которое мы поддерживаем», — поделилась Ольга Воронова.