В 2024 году на трех станциях казанского метро проведут косметический ремонт

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В этом году на трех станциях казанского метрополитена произведут косметический ремонт – работы запланированы на остановочных пунктах «Суконная слобода», «Кремлевская» и «Площадь Габдуллы Тукая». О том, какие работы уже были сделаны, и о планах на 2024-й на аппаратном совещании доложил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

«Частичный косметический ремонт коснулся станций „Горки“, „Проспект Победы“, „Авиастроительная“ и „Дубравная“. В этом году запланированы работы на станциях „Суконная слобода“, „Кремлевская“ и „Площадь Габдуллы Тукая“, а ремонт оставшихся станций будет проведён в 2025-м году», — сказано в сообщении предприятия в Telegram.