Пассажиропоток в метро Казани за год вырос на 17%

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В 2023 году метрополитен Казани перевез 35,5 млн человек, что на 17% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

«Казань один из немногих городов, где продолжается строительство метрополитена. В 2023 году метро воспользовались 35,5 млн человек, что на 17% больше, чем в 2022-м», — сказано в сообщении.

На сегодня казанское метро состоит из 11 станций, протяженность пути более 18 км, по ветке ходят 15 составов поездов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году пассажиропоток в казанском метрополитене вырос на 10% — до 30,5 млн человек.