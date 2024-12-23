В 2024 году из Челнов отправлена шефская помощь общим весом более 1 тыс. тонн

В текущем году благодаря жителям Набережных Челнов отправлена шефская помощь общим весом более 1 тыс. тонн. В настоящее время около 3,5 тыс. уроженцев Автограда участвуют в СВО. Итоги года на утреннем совещании подвел мэр города Наиль Магдеев.

«Спецоперация сплотила всех жителей нашего города, оказала солидарность, активность, сильный дух и общую ответственность», — заявил он.

Формировать шефскую помощь помогают предприятия, депутатский корпус, общественные и молодежные организации. Также волонтеры активно поддерживают военнослужащих и жителей города Лисичанска Луганской Народной Республики.

Более 390 тонн продуктов и техники направлено на обеспечение бесплатным горячим питанием мирных жителей Лисичанска. Эту работу уже несколько лет ведет команда челнинца Рустама Гатина. Все расходы взял на себя бюджет города.

В теплой дружеской обстановке руководство города встречается со всеми военнослужащими, пребывающими в краткосрочном отпуске. На встрече обсуждаются все волнующие их вопросы.

«Военнослужащие из Автограда самоотверженно выполняют свой воинский долг, уверенно решают поставленные боевые задачи, проявляют мужество и героизм, приближая долгожданную Победу. Мы гордимся нашими воинами!» — отметил Магдеев.

В текущем году Магдеев 11 раз посетил зону СВО, чтобы лично передать военнослужащим гуманитарную помощь от челнинцев. В начале декабря он посетил Главный военный клинический госпиталь имени Н. Бурденко, где проходят лечение воины из Набережных Челнов.

«Я как руководитель города считаю своим человеческим и профессиональным долгом быть рядом с нашими военнослужащими, которых мы вместе отправили в зону специальной военной операции. Поэтому я лично бываю в наших воинских частях, сопровождаю шефскую гуманитарную помощь и из рук в руки передаю нашим ребятам — это дорогостоящее оборудование, техника, продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи. На особом контроле мы держим вопрос по оказанию всесторонней помощи военнослужащим и их семьям», — сказал Магдеев.

Под патронажем Автограда находятся 1943 семьи военнослужащих. Для детей организовано бесплатное двухразовое горячее питание в школах, бесплатное посещение детских садов, транспортное и продовольственное обеспечение, организацию досуга, отдыха и оздоровления.

«Наша главная задача — окружить заботой всех участников СВО и их семьи, обеспечить им уверенность и спокойствие за своих близких. Мы эту работу, безусловно, будем продолжать и дальше», — заверил градоначальник.

В 2024 году в семьях воинов родилось 57 детей — 25 мальчиков и 30 девочек. Руководство города лично встречает молодых мам в родильных домах, каждая мама получает единовременную выплату в сумме 100 тыс. рублей и необходимые вещи для малыша.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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