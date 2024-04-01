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В 2024 году «Диктант Победы» охватит рекордные 56 стран
География Международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы» в этом году расширится: если в 2023-м площадки были организованы в 46 странах, то в 2024-м — в 56 странах. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе «Единой России» рассказали, что к проекту дополнительно присоединились государства Европы, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.
«Участвовать в историческом тестировании теперь смогут жители Албании, Венгрии, Люксембурга, Нидерландов, Бангладеш, Венесуэлы, Замбии, Катара, Марокко, Никарагуа, Сингапура и Эфиопии», — отмечается в сообщении.
В этом году акция пройдет 26 апреля. Ранее сообщалось, что организаторы «Диктанта Победы» хотят привлечь к участию рекордное число татарстанцев.
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