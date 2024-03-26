Организаторы «Диктанта Победы» хотят привлечь к участию рекордное число татарстанцев

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26 апреля состоится ккция «Диктант Победы». В этом году организаторы масштабного тестирования на знание истории Великой Отечественной войны хотят привлечь рекордное количество участников — если в 2023-м участвовали более 17 тыс. человек, то в 2024-м цель — 20 тыс. татарстанцев. Об этом сообщает инфоцентр ТРО ВПП «Единая Россия».

«„Диктант Победы“ — один из самых активных проектов по вовлеченности общественности. Патриотическая акция состоится уже в шестой раз. Традиционно Татарстан проведет ее на самом высоком уровне. Число участников растет с каждым годом, площадок диктанта должно стать еще больше», — сказала депутат Госсовета, заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Римма Ратникова на селекторном совещании.

В республике определены более 100 открытых площадок для проведения акции — все они размещаются в образовательных учреждениях. В этом году заявку на участие впервые подали вузы Челнов и Елабуги.

Представители силовых ведомств — Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС, — а также коллективы промышленных предприятий напишут диктант на закрытых площадках.