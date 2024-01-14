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СВО 14 января 2024 20:23

В 2023 году жители Татарстана отправили более 5 тыс. писем и посылок в зону СВО

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В 2023 году жители Татарстана отправили более 5 тыс. писем и посылок в зону СВО
Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

За 2023 год жители Татарстана отправили более 5 тыс. посылок в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба «Татарстан почтасы».

«Отделения Почты России с 1 мая бесплатно принимают посылки для военнослужащих в зону специальной военной операции. Благодаря инфраструктуре почты каждая семья, родственники и друзья могут поддерживать связь с военнослужащими, выполняющими задачи в зоне СВО», — отмечается в сообщении.

На посылке или письме должен быть указан номер воинской части, ФИО получателя и адрес «г. Москва, 103400». Посылки передаются представителям Минобороны в Москве, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Отправления принимаются операторами в открытом виде — содержимое проверяют на наличие запрещенных предметов (например, скоропортящихся продуктов). Вес каждой посылки не должен превышать 10 кг — при необходимости отправку оформляют в нескольких коробках.

Всего по итогам 2023 года в зону проведения СВО таким способом было доставлено 160 тыс. писем и посылок.

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