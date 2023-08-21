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В России изменятся правила отправки писем, бандеролей и посылок
С 1 сентября в России изменят правила отправки заказных писем, бандеролей и посылок. Принимать их начнут только при предъявлении паспорта, заявляет «Почта России».
«С 1 сентября 2023 года изменяются условия приема регистрируемых отправлений. Отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность», — уточнил почтовый оператор.
Если отправитель захочет упростить отправку — оплачивать онлайн или передавать в отделение без предъявления документов, — ему нужно подключить сервис «Простая электронная подпись».
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