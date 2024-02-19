В 2023 году Вахитовский и Приволжский районы отгрузили товаров на 159,6 млн рублей

Индекс промышленного производства предприятий Приволжского и Вахитовского районов за 2023 год составил 118,9%, когда в 2022-м этот показатель равнялся 97,5%. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации Альберт Салихов.

«Объем отгруженных товаров собственного производства, работы и услуг вырос по сравнению с 2022 годом на 18,9% и составил 159,6 млрд рублей», - добавил спикер.

Салихов также рассказал, что треть всех городских предприятий сосредоточена в Приволжском и Вахитовском районах. В 2023 году в них насчитывается более 61 тыс. хозяйствующих субъектов, 13 тыс. индивидуальных предпринимателей и 27,3 тыс. самозанятых.

Уровень безработицы в двух районах на сегодняшний день составляет 0,27%. На одного безработного приходится почти 9 вакансий.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял первое место в рейтинге привлекательных регионов для поиска работы.